В ПК-версию Dark Souls 3 вернули онлайн
Поделиться
FromSoftware и Bandai Namco спустя полгода вернули сетевые функции в ПК-версию Dark Souls 3. Впереди ещё много работы, поскольку онлайн в Dark Souls и Dark Souls 2 на ПК всё ещё недоступен.
Мультиплеер отключили после того, как энтузиасты нашли критическую лазейку: при желании хакеры могли получить дистанционный доступ к компьютеру. На консолях проблему не выявили, но FromSoftware оперативно отключила серверы и быстро исправила ошибку в Elden Ring — лазейка существовала и там.
Отключение произошло 23 января — на исправление одной игры ушло семь месяцев. Будем надеяться, что две оставшиеся игры вернут в онлайн оперативнее.
Онлайн-возможности вновь доступны в Dark Souls 3. Спасибо за ваше терпение и поддержку.
Комментарии
- 25 августа 2022
-
12:29
-
11:49
-
11:29
-
10:42
-
10:22
-
10:14
-
09:58
-
09:00
-
00:10
- 24 августа 2022
-
20:20
-
19:38
-
19:29
-
19:24
-
19:14
-
18:52
-
18:14
-
17:38
-
17:20
-
16:51
-
16:23
-
16:15
-
15:56
-
15:32
-
15:12
-
15:06
-
15:01
-
14:37
-
14:10
-
13:42
-
13:13
-
12:41
-
12:40
-
12:11
-
11:34
-
11:19
Партнерский контент