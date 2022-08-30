В Steam добавят 23 игры Konami, включая Silent Hill, Metal Gear Solid и Castlevania

Konami опубликовала новое сообщение в своих социальных сетях, в котором пообещала добавить 23 классические игры и 18 дополнений в свой официальной магазин и в Steam. Всё бы ничего, однако в хештегах сообщения фанаты тут же увидели игры серии Silent Hill и Metal Gear Solid, а также Castlevania.

Судя по всему, в магазин Valve вернутся в том числе классические части Silent Hill и первые две части Metal Gear Solid, которые выходили на ПК. К сожалению, Konami не стала вдаваться в детали и попросила игроков пристально следить за новостями компании.

Если японская корпорация действительно выпустит свои игры в Steam, неясно, будут ли это оригинальные версии проектов или несколько отреставрированные — для поддержки современных разрешений.