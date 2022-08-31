Крафт, живой мир и уникальный кооператив — главное из превью Gotham Knight

Журналисты портала IGN поделились первым превью супергеройского кооперативного боевика Gotham Knights. Публикуем основные тезисы.
Готэм
С самого начала повествования Готэм будет практически весь открыт для исследования. Всего в городе будет пять районов, в каждом — масса побочных заданий, в которых героям нужно обезвреживать преступников и спасать мирных жителей.
Сами жители будут гулять по улицам города — этого не было ни в одной игре серии Arkham. Они будут живо реагировать на присутствие супергероев.
Изначально граждане будут относиться к героям прохладно, но со временем, когда парни и дамы в трико начнут зачищать город от преступности, люди начнут благодарить своих спасителей.
Ночь против дня
В Gotham Knights не будет смены дня и ночи. Герои будут действовать ночью — в тёмное время суток будут развиваться и основные сюжетные арки, и побочные истории.
Игрок сможет увидеть дневной свет только тогда, когда герои находятся в своей штаб-квартире на колокольне.
Преступления и улики
В Готэме образца Gotham Knights будут происходить самые разные преступления — начиная с процедурно генерируемых мелких грабежей и заканчивая масштабными, выверенными преступными операциями.
Для того чтобы выведать информацию о готовящемся преступлении, героям нужно будет допрашивать информаторов. Во многих квестах игроку нужно будет выведывать много информации и долго собирать улики, чтобы в итоге предотвратить нечто страшное и масштабное.
Масса сюжетных арок
В Gotham Knights будет много сюжетных арок. Основная история основана на комиксной арке «Ночь Сов», где Бэтмен даёт отпор организации «Суд Сов».
Авторы постарались максимально гармонично интегрировать все необязательные квесты и истории про суперзлодеев в открытый мир.
Фракции
В открытом мире Gotham Knights орудуют самые разные фракции и преступные группировки. Супергероям будет противостоять не только мафия, которую ненавидит Красный Колпак, но и Фрики под покровительством Харли Квин, а также Регуляторы, которые «ходят» под мистером Фризом.
Каждая фракция привязана к определённому снаряжению, материалам для крафта и другим уникальным предметам. Поэтому мешать им творить беспредел — важно для развития персонажей.
Снаряжение и стихийные атаки
В экшене костюмы героев не просто косметическое украшение — игроки смогут улучшать броню и другие показатели одеяний Робина, Бэтгёрл и других героев. Можно будет прокачивать гаджеты для ближнего и дальнего боя, а также совершенствовать стихийный урон.
Снаряжение будет создаваться из двух составляющих — чертежей и материалов для крафта, которые нужно искать в Готэме.
У героев на выбор будет несколько видов стихийных атак — замораживание, термический урон, электрический урон, яд, оглушение и другие.
Уникальный кооператив
Авторы Gotham Knights не раз говорили, что несколько игроков смогут действовать в городе порознь. Например, один может проходить сюжетный квест на севере города, пока второй на востоке метелит банду грабителей. Игроки могут вообще не пересекаться друг с другом.
Игроки разных уровней смогут одновременно проходить побочные или сюжетные миссии. Если они этого захотят, игра автоматически подгонит их уровни и сложность миссии под средний знаменатель.
Gotham Knights выйдет 21 октября на PS5, Xbox Series и ПК.
- 31 августа 2022
-
22:18
-
22:05
-
21:28
-
21:07
-
20:23
-
19:51
-
19:38
-
19:01
-
18:41
-
18:39
-
18:17
-
17:43
-
17:42
-
17:23
-
16:58
-
16:52
-
16:41
-
16:18
-
16:17
-
16:03
-
15:51
-
15:49
-
15:31
-
15:26
-
14:55
-
14:51
-
14:22
-
14:16
-
13:45
-
13:44
-
13:11
-
13:02
-
12:39
-
12:27
-
12:13