Крафт, живой мир и уникальный кооператив — главное из превью Gotham Knight

Журналисты портала IGN поделились первым превью супергеройского кооперативного боевика Gotham Knights. Публикуем основные тезисы.

Готэм

С самого начала повествования Готэм будет практически весь открыт для исследования. Всего в городе будет пять районов, в каждом — масса побочных заданий, в которых героям нужно обезвреживать преступников и спасать мирных жителей.

Сами жители будут гулять по улицам города — этого не было ни в одной игре серии Arkham. Они будут живо реагировать на присутствие супергероев.

Изначально граждане будут относиться к героям прохладно, но со временем, когда парни и дамы в трико начнут зачищать город от преступности, люди начнут благодарить своих спасителей.

Ночь против дня

В Gotham Knights не будет смены дня и ночи. Герои будут действовать ночью — в тёмное время суток будут развиваться и основные сюжетные арки, и побочные истории.

Игрок сможет увидеть дневной свет только тогда, когда герои находятся в своей штаб-квартире на колокольне.

Преступления и улики

В Готэме образца Gotham Knights будут происходить самые разные преступления — начиная с процедурно генерируемых мелких грабежей и заканчивая масштабными, выверенными преступными операциями.

Для того чтобы выведать информацию о готовящемся преступлении, героям нужно будет допрашивать информаторов. Во многих квестах игроку нужно будет выведывать много информации и долго собирать улики, чтобы в итоге предотвратить нечто страшное и масштабное.

Масса сюжетных арок

В Gotham Knights будет много сюжетных арок. Основная история основана на комиксной арке «Ночь Сов», где Бэтмен даёт отпор организации «Суд Сов».

Авторы постарались максимально гармонично интегрировать все необязательные квесты и истории про суперзлодеев в открытый мир.

Фракции

В открытом мире Gotham Knights орудуют самые разные фракции и преступные группировки. Супергероям будет противостоять не только мафия, которую ненавидит Красный Колпак, но и Фрики под покровительством Харли Квин, а также Регуляторы, которые «ходят» под мистером Фризом.

Каждая фракция привязана к определённому снаряжению, материалам для крафта и другим уникальным предметам. Поэтому мешать им творить беспредел — важно для развития персонажей.

Снаряжение и стихийные атаки

В экшене костюмы героев не просто косметическое украшение — игроки смогут улучшать броню и другие показатели одеяний Робина, Бэтгёрл и других героев. Можно будет прокачивать гаджеты для ближнего и дальнего боя, а также совершенствовать стихийный урон.

Снаряжение будет создаваться из двух составляющих — чертежей и материалов для крафта, которые нужно искать в Готэме.

У героев на выбор будет несколько видов стихийных атак — замораживание, термический урон, электрический урон, яд, оглушение и другие.

Уникальный кооператив

Авторы Gotham Knights не раз говорили, что несколько игроков смогут действовать в городе порознь. Например, один может проходить сюжетный квест на севере города, пока второй на востоке метелит банду грабителей. Игроки могут вообще не пересекаться друг с другом.

Игроки разных уровней смогут одновременно проходить побочные или сюжетные миссии. Если они этого захотят, игра автоматически подгонит их уровни и сложность миссии под средний знаменатель.

Gotham Knights выйдет 21 октября на PS5, Xbox Series и ПК.