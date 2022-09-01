США запретила поставлять некоторые видеокарты в Россию и Китай

По информации издания The New York Times, власти США ввели ограничения против России и Китая. Теперь в эти страны перестанут поставлять некоторые видеокарты.
Речь идёт о высокопроизводительных графических процессорах производства NVIDIA и AMD, которые используются в суперкомпьютерах и искусственном интеллекте. Первоначально такие продукты были разработаны для визуализации изображений в видеоиграх, но в последнее десятилетие они получили широкое распространение в крупнейших суперкомпьютерах, используемых учёными и интернет-компаниями.
Представители NVIDIA заявили, что правительство будет требовать получения лицензий на экспорт для продажи двух высокопроизводительных чипов, используемых в серверных системах в центрах обработки данных.
В AMD считают, что ограничения никак не повлияют на бизнес компании. А вот NVIDIA может потерять до $ 400 млн из-за потери китайского рынка.
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