США запретила поставлять некоторые видеокарты в Россию и Китай

По информации издания The New York Times, власти США ввели ограничения против России и Китая. Теперь в эти страны перестанут поставлять некоторые видеокарты.

Речь идёт о высокопроизводительных графических процессорах производства NVIDIA и AMD, которые используются в суперкомпьютерах и искусственном интеллекте. Первоначально такие продукты были разработаны для визуализации изображений в видеоиграх, но в последнее десятилетие они получили широкое распространение в крупнейших суперкомпьютерах, используемых учёными и интернет-компаниями.

Представители NVIDIA заявили, что правительство будет требовать получения лицензий на экспорт для продажи двух высокопроизводительных чипов, используемых в серверных системах в центрах обработки данных.

В AMD считают, что ограничения никак не повлияют на бизнес компании. А вот NVIDIA может потерять до $ 400 млн из-за потери китайского рынка.