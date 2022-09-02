Самый популярный стример Ninja взял перерыв от прямых эфиров

Самый популярный стример Twitch Тайлер Ninja Блевинс опубликовал в социальных сетях странные сообщения. Судя по всему, контент-мейкер решил взять перерыв от своей деятельности.

Вчера Ninja опубликовал пост и пообещал серьёзные перемены, после этого провёл двухчасовую трансляцию и сделал новую публикацию, в которой отметил, что ему нужно взять перерыв.

Мне просто нужен перерыв. Я не знаю, когда я вернусь и где я вернусь.

Примечательно, что после этого из всех аккаунтов Ninja в социальных сетях исчезли аватарки, а никнейм изменился на User Not Found, что означает «Пользователь не найден». Почему стример решил взять перерыв, неизвестно. Также недавно он перестал быть партнёром Twitch.

Многие беспокоятся за состояние Блевинса, поскольку сочли его действия крайне странными и необычными. На Twitch-канале Ninja насчитается более 18,2 млн человек.