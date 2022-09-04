Непорядочные игроки в Diablo Immortal теперь в должниках у Blizzard

Игроки Diablo Immortal, которые ранее купили сферы для игры на сторонних ресурсах, рассказали, что Blizzard отозвала их «серую валюту», уведя баланс в минус. По словам пользователей, теперь для официальной покупки сфер им сначала нужно выйти из отрицательного баланса. О подобных случаях геймеры пишут на Reddit.
Некоторые игроки отметили, что если они не погасят долг по истечении определённого срока, то издатель заблокирует их учётные записи в Diablo Immortal. Сторонние площадки для продажи сфер обрели популярность потому, что они продают сферы дешевле, чем Blizzard. При этом неизвестно, как именно перекупы приобретают валюту — она распространяется исключительно через внутреннюю систему игры.
В начале августа блогер под ником jtisallbusiness рассказал о том, что потратил на своего персонажа в Diablo Immortal около $ 100 тыс. (6 млн рублей). Из-за этого он больше не может сражаться с другими игроками в PvP — система просто не может подобрать ему подходящего по уровню соперника.
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