Фанат Diablo Immortal потратил на игру слишком много денег. Он не может сражаться в PvP

Блогер под ником jtisallbusiness рассказал о забавной и крайне трагичной проблеме. Он потратил на своего персонажа в Diablo Immortal около $ 100 тыс. (6 млн рублей) и больше не может сражаться с другими игроками в PvP. Как думает сам геймер, всё дело в слишком высоком боевом рейтинге, из-за которого система не может подобрать ему достойного соперника. Ранее пользователь уже победил 100 раз подряд, из-за чего подобная ошибка, судя по всему, и возникла.

jtisallbusiness уже несколько раз обращался в службу поддержки Blizzard, где ему заявили, что знают о проблеме, однако за последние дни так и не решили её. Теперь фанат планируют подать на компанию в суд с требованием возместить все потраченные средства.

При этом обычные пользователи раскритиковали jtisallbusiness. По словам игроков, невозможность найти соперников для него означает, что система матчмейкинга работает исправно, ведь вряд ли кто-то другой может похвастаться такой статистикой и вложенными в проект средствами.