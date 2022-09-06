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Для Cyberpunk 2077 показали сюжетное дополнение Phantom Liberty

Киану Ривз, новый район и сюжет: анонс Phantom Liberty для Cyberpunk 2077
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CD Projekt наконец-то анонсировала сюжетное дополнение для Cyberpunk 2077Phantom Liberty. Его релиз состоится в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series. На PS4 и Xbox One оно не появится.

Местом действия станет новый район Найт-Сити (скорее всего, речь о вырезанной из игры Пасифики), а Киану Ривз вернётся к роли Джонни Сильверхенда.

Вдобавок компания на специальной трансляции поделилась и другими новостями про Cyberpunk 2077:

  • выходящий сегодня патч 1.6 станет последним крупным для PS4 и Xbox One;
  • в патче 1.6 добавят новый режим для Xbox Series S с режимом 60 FPS;
  • в патче 1.6 будет контент по мотивам грядущего аниме Edgerunners: один квест, куртка Миртинеза из аниме, трансмог и аркада Roach Race. Последняя также выйдет на iOS и Android.
  • команда работает над внедрением полностью новой системы полиции, появлением боёв во время езды на машинах, изменениях в работе рукопашки и перков — эти нововведения появятся только на PS5, Xbox Series и ПК.

Официально CD Projekt не продаёт игры в России, но всё ещё ведёт социальные сети — поэтому и трейлер с русскими субтитрами, и даже название дополнения перевели как «Призрачная Свобода».

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