Станьте ассасином в большом городе: утекло описание Assassin's Creed Mirage

Инсайдер Том Хендерсон стал источником очередной утечки по Assassin's Creed. На этот раз он опубликовал описание грядущей Assassin's Creed Mirage, которое будет использоваться в цифровых магазинах.

Узнайте историю Басима, хитрого уличного вора, который ищет справедливость и ответы на улицах шумного Багдада IX века. Благодаря таинственной древней организации «Скрытые» он становится смертоносным мастером-ассасином и меняет свою судьбу.

Среди особенностей Assassin's Creed Mirage игрокам обещают:

современный взгляд на особенности и геймплей, что делали франшизу культовой 15 лет;

возвращение полноценного паркура для быстрого перемещения по городу;

скрытное уничтожение целей самыми жестокими убийствами в истории франшизы;

большой и густонаселённый город, жители которого реагируют на каждое действие игрока;

четыре района Багдада для изучения.

Assassin's Creed Mirage выйдет весной 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One.