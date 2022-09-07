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Станьте ассасином в большом городе: утекло описание Assassin's Creed Mirage

Станьте ассасином в большом городе: утекло описание Assassin's Creed Mirage
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Инсайдер Том Хендерсон стал источником очередной утечки по Assassin's Creed. На этот раз он опубликовал описание грядущей Assassin's Creed Mirage, которое будет использоваться в цифровых магазинах.

Узнайте историю Басима, хитрого уличного вора, который ищет справедливость и ответы на улицах шумного Багдада IX века. Благодаря таинственной древней организации «Скрытые» он становится смертоносным мастером-ассасином и меняет свою судьбу.

Среди особенностей Assassin's Creed Mirage игрокам обещают:

  • современный взгляд на особенности и геймплей, что делали франшизу культовой 15 лет;
  • возвращение полноценного паркура для быстрого перемещения по городу;
  • скрытное уничтожение целей самыми жестокими убийствами в истории франшизы;
  • большой и густонаселённый город, жители которого реагируют на каждое действие игрока;
  • четыре района Багдада для изучения.

Assassin's Creed Mirage выйдет весной 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One.

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