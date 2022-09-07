Разработчики Gotham Knights рассказали о наследниках Бэтмена

Авторы Gotham Knights посвятили новый ролик наследникам Бэтмена. Они рассказали, как в приключении будут развиваться отношения между Бэтгёрл, Найтвингом, Красным Колпаком и Робином, и затронули роль Альфреда.

По сюжету после смерти Бэтмена между молодыми героями царит разлад — они не в ладах друг с другом и постоянно ссорятся. Наследники не привыкли работать в команде, да ещё и у каждого свои ментальные травмы. Но по ходу развития сюжета команда сплотится и найдёт решение своих проблем. Дворецкий поможет им в этом деле, выступив в роли «отца» семейства.

На прошлой неделе WB Games Montreal рассказала об открытом мире игры, а также о крафте, кооперативе и о боевой системе.

Gotham Knights выйдет 21 октября на PS5, Xbox Series и ПК.