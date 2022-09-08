«Тор: Любовь и гром» вышел в онлайне

Сегодня состоялась цифровая премьера фильма «Тор: Любовь и гром». Картину можно посмотреть на сервисе Disney+, который, правда, до сих пор не запустили в России.
Премьера фильма в кинотеатрах состоялась 8 июля, и уже ровно через два месяца его можно посмотреть в сети. Из-за санкций четвёртую часть «Тора» так и не показали в России, однако отечественные кинотеатры находили различные обходные пути для показа ленты.
В мировом прокате картина собрала чуть больше $ 750 млн. Фильму нужно постараться, чтобы хотя бы догнать третью часть франшизы — у неё $ 853 млн. У фильма была неплохая рекламная кампания, однако зрители и критики восприняли его смешанно.
Наверняка Тайка Вайтити уже задумал пятого «Тора», однако режиссёру нужно поработать над ошибками и в следующий раз выдать более крепкий фильм.
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