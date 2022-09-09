Закончены съёмки третьего сезона «Ведьмака»

Netflix объявила о завершении съёмок третьего сезона сериала «Ведьмак». А исполнитель главной роли Генри Кавилл отдельно поблагодарил всю съёмочную группу за труд и пожелал коллегам как следует отдохнуть.

Я просто хотел поблагодарить всех вас за решимость и преданность делу во время непростых съёмок. Надеюсь, вы все отправитесь на заслуженный отдых.

Съёмки третьего сезона «Ведьмака» стартовали 31 марта в Италии, потом команда сняла ряд сцен в Словении, Хорватии и Англии. Авторы также снимали шоу в Марокко и в пустыне Сахара. Помимо постоянных и утомительных разъездов и работы в студии, команда столкнулась с проблемой — Генри Кавилл сдал положительный тест на COVID-19, из-за чего команде пришлось перестроить график и сконцентрироваться на эпизодах без участия Геральта. Позже Кавилл вернулся на площадку и продолжил работать.

Сейчас третий сезон шоу проходит этап постпродакшена, который может занять от шести до восьми месяцев. Netflix ещё не объявила дату выхода нового сезона «Ведьмака». Теоретически, его премьера должна состояться в 2023 году.

Второй сезон «Ведьмака» вышел на Netflix в декабре 2021 года.