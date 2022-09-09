В новом ролике Lies of P показали битву с боссом

Издание IGN поделилось новым получасовым геймплейным видео игры Lies of P. В ролике герой сражается с врагами на улицах мрачного города, а в конце встречается с боссом Scrapped Watchman. Эпизод прошёл лично геймдиректор тайтла Чой Джи-Вон.
Видео в очередной раз доказывает, что разработчики взяли игровые механики и атмосферу из игр FromSofware. Визуально экшен напоминает Bloodborne — так же как и охотник, герой Lies of P умеет фиксироваться на определённом противнике, уворачиваться и контратаковать. Авторы разбавили геймплей умением персонажа притягивать недругов к себе.
Сюжет Lies of P основан на приключениях мальчика Пиноккио из сказок Карло Коллоди. Игру разрабатывают на Unreal Engine 4. Её обещают выпустить в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В день релиза проект пополнит библиотеку Xbox Game Pass.
- 9 сентября 2022
-
23:32
-
23:18
-
23:09
-
22:37
-
22:33
-
22:27
-
21:56
-
21:11
-
20:24
-
19:37
-
18:44
-
18:27
-
18:10
-
17:37
-
17:27
-
17:15
-
16:40
-
16:09
-
16:07
-
16:06
-
15:56
-
15:21
-
15:18
-
14:33
-
13:43
-
13:15
-
12:27
-
11:58
-
11:23
-
10:51
-
10:17
-
09:44
-
09:23
-
00:44
-
00:17