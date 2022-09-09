В новом ролике Lies of P показали битву с боссом

Издание IGN поделилось новым получасовым геймплейным видео игры Lies of P. В ролике герой сражается с врагами на улицах мрачного города, а в конце встречается с боссом Scrapped Watchman. Эпизод прошёл лично геймдиректор тайтла Чой Джи-Вон.

Видео в очередной раз доказывает, что разработчики взяли игровые механики и атмосферу из игр FromSofware. Визуально экшен напоминает Bloodborne — так же как и охотник, герой Lies of P умеет фиксироваться на определённом противнике, уворачиваться и контратаковать. Авторы разбавили геймплей умением персонажа притягивать недругов к себе.

Сюжет Lies of P основан на приключениях мальчика Пиноккио из сказок Карло Коллоди. Игру разрабатывают на Unreal Engine 4. Её обещают выпустить в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В день релиза проект пополнит библиотеку Xbox Game Pass.