Игроки беты Call of Duty: Modern Warfare 2 смогут получить до 10 наград, включая скин
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Infinity Ward в преддверии скорого начала тестирования Call of Duty: Modern Warfare 2 объявила сразу о 10 наградах для участников грядущей беты.
Все награды
Можно заработать с 16 по 26 сентября:
- за достижение 2-го уровня — анимированная эмблема;
- 4-й уровень — брелок;
- 6-й уровень — карточка игрока;
- 10-й уровень — стикер;
- 15-й уровень — чертёж оружия.
Можно заработать с 20 по 26 сентября:
- 18-й уровень — образ для героя;
- 19-й уровень — винил;
- 21-й уровень — стикер;
- 26-й уровень — раскраска для техники;
- 30-й уровень — чертёж оружия.
Награды позволят использовать как в бете, так и в игре после её выхода.
Детали мультиплеера Modern Warfare 2, первые подробности Warzone 2 и показ Warzone Mobile состоится уже 15 сентября. Мы будем вести трансляцию мероприятия на сайте — не пропустие!
Расписание тестов
- 16–17 сентября — для предзаказавших игру на PS4 и PS5
- 18–20 сентября — для всех владельцев PS4 и PS5
- 22–23 сентября — для предзаказавших на Xbox и ПК и для всех на PlayStation
- 24–26 сентября — для всех на ПК, Xbox и PlayStation.
Modern Warfare 2 выходит 28 октября, но предзаказавшие получат кампанию уже 20-го числа. Запуск Warzone 2 ожидается в середине ноября.
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