Игроки беты Call of Duty: Modern Warfare 2 смогут получить до 10 наград, включая скин

Infinity Ward в преддверии скорого начала тестирования Call of Duty: Modern Warfare 2 объявила сразу о 10 наградах для участников грядущей беты.

Все награды

Можно заработать с 16 по 26 сентября:

за достижение 2-го уровня — анимированная эмблема;

4-й уровень — брелок;

6-й уровень — карточка игрока;

10-й уровень — стикер;

15-й уровень — чертёж оружия.

Можно заработать с 20 по 26 сентября:

18-й уровень — образ для героя;

19-й уровень — винил;

21-й уровень — стикер;

26-й уровень — раскраска для техники;

30-й уровень — чертёж оружия.

Награды позволят использовать как в бете, так и в игре после её выхода.

Детали мультиплеера Modern Warfare 2, первые подробности Warzone 2 и показ Warzone Mobile состоится уже 15 сентября. Мы будем вести трансляцию мероприятия на сайте — не пропустие!

Расписание тестов

16–17 сентября — для предзаказавших игру на PS4 и PS5

18–20 сентября — для всех владельцев PS4 и PS5

22–23 сентября — для предзаказавших на Xbox и ПК и для всех на PlayStation

24–26 сентября — для всех на ПК, Xbox и PlayStation.

Modern Warfare 2 выходит 28 октября, но предзаказавшие получат кампанию уже 20-го числа. Запуск Warzone 2 ожидается в середине ноября.