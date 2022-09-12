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Игрокам беты Call of Duty: Modern Warfare 2 сделают подарки

Игроки беты Call of Duty: Modern Warfare 2 смогут получить до 10 наград, включая скин
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Infinity Ward в преддверии скорого начала тестирования Call of Duty: Modern Warfare 2 объявила сразу о 10 наградах для участников грядущей беты.

Все награды

Можно заработать с 16 по 26 сентября:

  • за достижение 2-го уровня — анимированная эмблема;
  • 4-й уровень — брелок;
  • 6-й уровень — карточка игрока;
  • 10-й уровень — стикер;
  • 15-й уровень — чертёж оружия.

Можно заработать с 20 по 26 сентября:

  • 18-й уровень — образ для героя;
  • 19-й уровень — винил;
  • 21-й уровень — стикер;
  • 26-й уровень — раскраска для техники;
  • 30-й уровень — чертёж оружия.

Награды позволят использовать как в бете, так и в игре после её выхода.

Детали мультиплеера Modern Warfare 2, первые подробности Warzone 2 и показ Warzone Mobile состоится уже 15 сентября. Мы будем вести трансляцию мероприятия на сайте — не пропустие!

Расписание тестов

  • 16–17 сентября — для предзаказавших игру на PS4 и PS5
  • 18–20 сентября — для всех владельцев PS4 и PS5
  • 22–23 сентября — для предзаказавших на Xbox и ПК и для всех на PlayStation
  • 24–26 сентября — для всех на ПК, Xbox и PlayStation.

Modern Warfare 2 выходит 28 октября, но предзаказавшие получат кампанию уже 20-го числа. Запуск Warzone 2 ожидается в середине ноября.

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