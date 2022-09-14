Участников чемпионата мира по Valorant заставипи переиграть финальный раунд из-за бага

Организаторы чемпионата мира по Valorant объявили, что последний раунд матча между FunPlus Phoenix и XSET должен быть сыгран заново — это стало известно через полчаса после завершения серии.
Европейская команда FPX одержала победу в решающем сете со счётом 13:11 и вышла в полуфинал нижней сетки. Однако зрители заметили, что турель персонажа Kiljoy в последнем раунде сработала неправильно — она выстрелила на в том направлении, что повлияло на действия игрока XSET.
Из-за этого бага Riot Games приняли решение переиграть матч.
В результате команды вернули на сцену и продолжили матч со счёта 12:11 в пользу FPX. XSET смогла выиграть последний раунд и перевела матч в дополнительное время, но всё равно уступила (14:16), второй раз за вечер покинув главный турнир сезона.
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