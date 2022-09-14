«CD Projekt попала в сердце»: зрители полюбили аниме по Cyberpunk 2077
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13 сентября вышло аниме по Cyberpunk 2077 под названием Cyberpunk: Edgerunners. Судя по всему, проект понравился аудитории, даже несмотря на то что в нём нет поддержки русского языка.
На «Кинопоиске» у аниме 8,1 балла из 10 на основе 394 оценок. Есть даже одна рецензия, в которой отметили, что проект действительно получился достойным.
Не разочарован, ни капли, даже чуть-чуть. После просмотра не хотелось покидать тот мир, в который меня окунули с ног до головы, как в квесте с Джуди. Настолько всё интересно, настолько завораживает. Не так великолепно, взросло, сложно, как сделана игра, но всё-таки на уровне. До сих пор печально за тот хейт, который льётся на студию вёдрами. 10 серий. Одна за одной.
Высокая оценка у Cyberpunk: Edgerunners и на сайте IMDb — целых 8,7 из 10. Большая часть оценок максимальная, 48,5% зрителей поставили проекту 10 из 10.
Сюжет аниме посвящён жителю Найт-Сити, который решает встать на путь беззакония, чтобы выжить и получить авторитет.
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