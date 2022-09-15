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Начались съёмки второго сезона сериала Halo

Начались съёмки второго сезона сериала Halo
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В социальных сетях сериала Halo появилась публикация о начале съёмок второго сезона шоу. Судя по всему, съёмочный процесс продлится до конца года, а премьера второго сезона состоится в 2023 году.

Вместе с этим появилось и первое фото со съёмок в Исландии. На нём можно увидеть актёрский состав в спартанской броне, а также и актёра Пабло Шрайбера, который сыграл роль Мастера Чифа.

Фото: Paramount

Спартанцы высадились в Исландии! Производство второго сезона уже началось.

Первый сезон уже доступен для просмотра на Paramount+, однако он получил смешанные отзывы как от критиков, так и от простых зрителей. Сериал ругали за сильное расхождение с каноном и многие нелепые моменты. Несмотря на это, авторы шоу всё равно захотели сделать продолжение

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