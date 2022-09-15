Overwatch отключат за день до выпуска Overwatch 2

Отключение серверов Overwatch было лишь вопросом времени, поскольку об этом Blizzard говорила ещё давно, однако теперь стала известная точная дата, когда Overwatch официально «умрёт».

По словам коммерческого директора Джона Спектора, серверы выключат 2 октября, так что насладиться первой Overwatch в последний раз можно будет 2-го числа. Примечательно, что релиз второй части состоится чуть больше чем через сутки после отключения серверов оригинального тайтла.

Примерно за день до запуска Overwatch 2 мы собираемся отключить серверы Overwatch. C практической точки зрения 2 октября — действительно последний день, чтобы зайти и поиграть в Overwatch. Затем мы планируем 27-часовой простой.

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Overwatch 2 выйдет 4 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Шутер будет условно-бесплатным, в нём будет боевой пропуск. Его детали можно узнать в нашем отдельном материале.