Скоро Metal Gear Solid 2 на ПК позволят пройти от третьего лица
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Моддер под ником oct0xor создал модификацию для Metal Gear Solid 2: Substance. Она позволяет пройти игру с видом от третьего лица и переключать камеру на оригинальную.
Фанат выпустил пятиминутное геймплейное видео, в котором наглядно показал работу модификации. Примечательно, что oct0xor буквально собрал всю игру заново, поскольку кода для камеры от третьего лица в самом проекте никогда не было.
Код для нормальной камеры от третьего лица никогда не присутствовал в игре, и для того, чтобы реализовать его, мне пришлось перепроектировать и переписать многие элементы в игровом движке.
Модификация выйдет 5 ноября и будет полностью бесплатной. Сам автор мода отметил, что проект создаётся не самой Konami и никак не поддерживает пиратство.
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