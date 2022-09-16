Microsoft продолжит покупать игровые студии после сделки с Activision Blizzard
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В интервью телеканалу CNBC главу Xbox Фила Спенсера спросили о дальнейших планах Microsoft после покупки Activision Blizzard. Топ-менеджер заявил, что корпорация продолжит инвестировать и приобретать различные студии по всему миру, чтобы оставаться конкурентоспособным издательством. Прямыми конкурентами в этой сфере он видит Tencent и Sony, которые продолжают вкладываться в разработчиков по всему земному шару.
Мы работаем в очень конкурентной среде, поэтому мы не собираемся останавливаться. Tencent, крупнейшая игровая компания, продолжает инвестировать в индустрию. У Sony также более крупный бизнес в индустрии, чем у нас, и она тоже продолжает инвестировать.
Мы стремимся стать заметным игроком на рынке и дать пользователям Xbox большой выбор. Поэтому мы продолжим вкладываться в наши внутренние команды и заключать новые партнёрские соглашения.
Кроме того, Спенсер в очередной раз подтвердил, что Microsoft не планирует повышать цены на свои консоли — в отличии от Sony, которая подняла стоимость PS5 практически во всём мире.
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