Sony повысила цены на PS5 почти во всём мире
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Sony пошла на беспрецедентный шаг — компания повышает цены на PlayStation 5, причём практически во всём мире. В среднем цена увеличится на три-пять тысяч рублей.
Повышение подтвердили для Европы, Великобритании, Японии, Китая, Австралии, Мексики и Канады. В США консоль и дальше будет продаваться по прежней цене — за $ 400 (Digital Edition) и $ 500 (с дисководом), тогда как в Европе цена теперь составляет € 450 и € 550 соответственно.
Глобальная экономическая среда — испытание, с которым многие из вас наверняка сталкивались. Мы наблюдаем повышенную инфляцию и неблагоприятные валютные тенденции. Они влияют на потребителей и создают давление на многие отрасли.
Учитывая эти сложные экономические условия, Sony приняла непростое решение повысить цены на PS5.
Цены повысили моментально, кроме Японии, где подорожание случится 15 сентября.
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