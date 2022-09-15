Sony очень рада, что сделку Activision Blizzard и Microsoft пристально изучают
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Сделку между Activision Blizzard и Microsoft продолжает детально рассматривать антимонопольное ведомство Великобритании. На днях регулятор продлил сроки рассмотрения соглашения, потому что Microsoft так и не привела весомые доводы в пользу того, что от сделки никак не пострадают потребители.
Судя по всему, Sony пристально наблюдает за процессом — сразу же после анонса от ведомства представители компании заявили, что приветствуют повышенное внимание регуляторов к сделке. Японская корпорация в очередной раз напомнила, что сделка будет иметь серьёзные негативные последствия для геймеров и будущего игровой индустрии.
Предоставление Microsoft полного контроля над играми вроде Call of Duty будет иметь серьезные негативные последствия для геймеров и будущего всей игровой индустрии. Мы хотим гарантировать геймерам, что они продолжат получать высочайшее качество игрового процесса на PlayStation, и мы ценим внимание регулятора к защите пользователей.
Если регулятор всё же одобрит сделку, то Microsoft поглотит Activision Blizzard до конца июня 2023 года.
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