Sony очень рада, что сделку Activision Blizzard и Microsoft пристально изучают

Сделку между Activision Blizzard и Microsoft продолжает детально рассматривать антимонопольное ведомство Великобритании. На днях регулятор продлил сроки рассмотрения соглашения, потому что Microsoft так и не привела весомые доводы в пользу того, что от сделки никак не пострадают потребители.

Судя по всему, Sony пристально наблюдает за процессом — сразу же после анонса от ведомства представители компании заявили, что приветствуют повышенное внимание регуляторов к сделке. Японская корпорация в очередной раз напомнила, что сделка будет иметь серьёзные негативные последствия для геймеров и будущего игровой индустрии.

Предоставление Microsoft полного контроля над играми вроде Call of Duty будет иметь серьезные негативные последствия для геймеров и будущего всей игровой индустрии. Мы хотим гарантировать геймерам, что они продолжат получать высочайшее качество игрового процесса на PlayStation, и мы ценим внимание регулятора к защите пользователей.

Если регулятор всё же одобрит сделку, то Microsoft поглотит Activision Blizzard до конца июня 2023 года.