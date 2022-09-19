Глава EA признал, что Battlefield 5 и Battlefield 2042 не оправдали себя

На конференции Goldman Sachs глава EA Эндрю Уилсон высказался на тему последних частей серии Battlefield: 5 и 2042. По его словам, шутеры не добились того успеха, которого от них ожидали, и разработчикам предстоит ещё много работы по возвращению бренда к жизни.

Не думаю, что последние две части Battlefield вышли такими, какими должны были выйти. Нам предстоит ещё много работы, чтобы вновь сделать серию нашей знаковой франшизой.

Уилсон сравнил серию с фильмами по «Звёздным войнам»: самое главное, чтобы за разработку взялась талантливая команда и развивала франшизу в нужном направлении.

Мы видели это на примере фильмов, когда некоторые части не оправдывают надежд, — например, «Звёздные войны». Практика показывает, что с подходящей творческой командой серию можно переизобрести и развивать в новом направлении.

Ранее о причине провала Battlefield 2042 высказался и Винс Зампелла — создатель Call of Duty, Titanfall и Apex Legends, ныне возглавляющий разработку всей серии. По его мнению, всё дело в том, что авторы 2042 ушли слишком далеко от корней Battlefield.