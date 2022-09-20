God of War Ragnarok займёт не менее 90 ГБ на PS4
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В Сети появился скриншот одного из владельцев PS4, на котором он показал приблизительный размер игры — 90,6 ГБ. По крайней мере, именно столько данных указано на странице проекта. Вполне возможно, это не финальный вес, однако вряд ли к релизу он станет меньше.
Следует отметить, что это вес именно на PlayStation 4 — на PS5 игра, скорее всего, займёт куда меньше свободного места. Кроме того, наверняка на релизе будет патч первого дня, который займёт ещё несколько десятков гигабайт.
God of War Ragnarok поступит в продажу 9 ноября на PS4 и PS5. Ранее Sony выпустила эпичный трейлер будущего приключения и анонсировала лимитированный геймпад в стиле проекта. Он появится в магазинах по всему миру в один день с Ragnarok.
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