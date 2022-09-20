Создатели ремейка Dead Space анонсировали игру про Железного человека
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EA Motive совершенно неожиданно объявила, что действительно работает над сюжетной игрой про Железного человека по комиксам Marvel. Проект находится на раннем этапе разработки.
Руководителем команды стал Оливье Пру, ранее работавший в Eidos Montreal над Deus Ex: Mankind Divided и прошлогодними «Стражами Галактики».
Разработки ведутся вместе с Marvel Games, а игра расскажет оригинальный сюжет про Железного человека, передав сложность, харизму и творческую гениальность Тони Старка.
Игроки смогут прочувствовать, что такое играть за Железного человека.
Игра про Железного человека — первая от EA по мотивам комиксов Marvel. По слухам, издатель также готовит проект про Чёрную пантеру (не путать с игрой Эми Хенниг про Капитана Америка и Чёрную пантеру).
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