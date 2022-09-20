Создатели ремейка Dead Space анонсировали игру про Железного человека

EA Motive совершенно неожиданно объявила, что действительно работает над сюжетной игрой про Железного человека по комиксам Marvel. Проект находится на раннем этапе разработки.

Руководителем команды стал Оливье Пру, ранее работавший в Eidos Montreal над Deus Ex: Mankind Divided и прошлогодними «Стражами Галактики».

Разработки ведутся вместе с Marvel Games, а игра расскажет оригинальный сюжет про Железного человека, передав сложность, харизму и творческую гениальность Тони Старка.



Игроки смогут прочувствовать, что такое играть за Железного человека.

Игра про Железного человека — первая от EA по мотивам комиксов Marvel. По слухам, издатель также готовит проект про Чёрную пантеру (не путать с игрой Эми Хенниг про Капитана Америка и Чёрную пантеру).