NVIDIA представила RTX Remix — ИИ-инструментарий для ремастеров старых игр

На презентации новой линейки видеокарт NVIDIA представила RTX Remix — инструментарий на базе NVIDIA Omniverse, позволяющий делать ремастеры старых игр. Например улучшать текстуры, освещение и добавлять трассировку лучей благодаря искусственному интеллекту. Авторы показали пример работы Remix на основе The Elder Scrolls 3: Morrowind.
Для того чтобы использовать технологию, необходимо нажать всего одну клавишу, «захватить» сцену, которую затем улучшит искусственный интеллект. В списке поддерживаемых продуктов будут популярные игры прошлого с технологиями DirectX 8 и DirectX 9.
RTX Remix будет работать исключительно на базе тензорных ядер четвёртого поколения, которыми оснащены видеокарты серии GeForce RTX 4000. Так что поиграть в улучшенные версии любимых игр можно будет уже в ноябре.
- 20 сентября 2022
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