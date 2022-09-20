NVIDIA представила RTX Remix — ИИ-инструментарий для ремастеров старых игр

На презентации новой линейки видеокарт NVIDIA представила RTX Remix — инструментарий на базе NVIDIA Omniverse, позволяющий делать ремастеры старых игр. Например улучшать текстуры, освещение и добавлять трассировку лучей благодаря искусственному интеллекту. Авторы показали пример работы Remix на основе The Elder Scrolls 3: Morrowind.

Morrowind без RTX Morrowind с RTX

Для того чтобы использовать технологию, необходимо нажать всего одну клавишу, «захватить» сцену, которую затем улучшит искусственный интеллект. В списке поддерживаемых продуктов будут популярные игры прошлого с технологиями DirectX 8 и DirectX 9.

RTX Remix будет работать исключительно на базе тензорных ядер четвёртого поколения, которыми оснащены видеокарты серии GeForce RTX 4000. Так что поиграть в улучшенные версии любимых игр можно будет уже в ноябре.