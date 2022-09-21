Кевин Де Брёйне возглавил первую команду недели в FIFA 23
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EA выпустила первую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team — за девять дней до релиза самой игры. Её возглавил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне с рейтингом 92. Рядом с ним расположился нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин c 90 баллами.
Лучшие карточки первой недели в FIFA 23 Ultimate Team
- Кевин Де Брёйне — 92
- Сон Хын Мин — 90
- Чиро Иммобиле — 87
- Федерико Вальверде — 86
- Амари Траоре — 85
- Коди Гакпо — 85
- Йонас Хофман — 84
Футболисты доступны в игровых наборах до 28 сентября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке. Практически весь функционал Ultimate Team уже доступен в мобильном приложении FUT Web App.
FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября. Обладатели максимального издания смогут сыграть на три дня раньше, 27 сентября.
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