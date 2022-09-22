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Скачок производительности в картах RTX 4000 случится только в играх «нового поколения»

Скачок производительности в картах RTX 4000 случится только в играх «нового поколения»
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20 сентября NVIDIA представила миру новые видеокарты RTX 4080 и RTX 4090 и рассказала о DLSS 3. Тогда компания заявила, что новая технология увеличит производительность игр в среднем до четырёх раз.

NVIDIA опубликовала график со сравнением фреймрейта в разных играх на картах RTX 3090 Ti, RTX 4080 и RTX 4090. Выяснилось, что значительный прирост будет только в тайтлах «нового поколения». В графике показано, что производительность увеличивается в четыре раза в ремастере Portal RTX, гоночной Racer RTX и Cybeprunk 2077 в режиме Overdrive Mode. А в Assassin's Creed Valhalla и у Resident Evil 8 показатели выросли лишь в два раза.

Фото: NVIDIA

Видеокарта RTX 4090 поступит в продажу 12 октября, а RTX 4080 должна выйти в ноябре.

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