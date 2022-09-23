Valve полностью переработала статистику в Steam

22 сентября Valve полностью переработала вкладку «Статистика» в Steam. Она обзавелась более стильным дизайном и, что самое главное, теперь показывает куда больше данных о продажах игр. Например, любой пользователь теперь может отсортировать самые популярные игры на площадке и узнать, сколько раз тот или иной тайтл попадал в топ-100 по продажам. Просмотр доступен как в определённой стране, так и по всему миру.
10 лидеров продаж в Steam на текущий момент по объёму выручки
Кроме того, прямо из Steam теперь можно узнавать еженедельных лидеров продаж. Ранее это можно было делать лишь по специальной ссылке с примитивным дизайном или на сторонних площадках.
10 лучших игр по объёму выручки за последнюю неделю
Вполне возможно, Valve продолжит совершенствовать раздел «Статистика» и дальше, предоставляя пользователям и компаниям всё более подробную информацию о продажах и аудитории сервиса.
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