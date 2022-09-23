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Valve полностью переработала статистику в Steam

Valve полностью переработала статистику в Steam
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22 сентября Valve полностью переработала вкладку «Статистика» в Steam. Она обзавелась более стильным дизайном и, что самое главное, теперь показывает куда больше данных о продажах игр. Например, любой пользователь теперь может отсортировать самые популярные игры на площадке и узнать, сколько раз тот или иной тайтл попадал в топ-100 по продажам. Просмотр доступен как в определённой стране, так и по всему миру.

10 лидеров продаж в Steam на текущий момент по объёму выручки

10 лидеров продаж в Steam на текущий момент по объёму выручки

Кроме того, прямо из Steam теперь можно узнавать еженедельных лидеров продаж. Ранее это можно было делать лишь по специальной ссылке с примитивным дизайном или на сторонних площадках.

10 лучших игр по объёму выручки за последнюю неделю

10 лучших игр по объёму выручки за последнюю неделю

Вполне возможно, Valve продолжит совершенствовать раздел «Статистика» и дальше, предоставляя пользователям и компаниям всё более подробную информацию о продажах и аудитории сервиса.

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