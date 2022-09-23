Автор Mortal Kombat рассказал о создании культового логотипа с драконом

К 30-летию Mortal Kombat один из создателей культовой серии Джон Тобиас рассказал, как появилось классическое лого франшизы с изображением дракона. В начале 90-х, во время разработки первой части, он сделал набросок дракона, который грозно смотрит в сторону. Источником вдохновения стало словосочетание Dragon Attack, вдохновлённое группой Queen, — именно так должна была называться игра изначально.
Первый набросок логотипа Mortal Kombat
Чуть позже, когда к обсуждениям подключился другой автор вселенной Эд Бун, было принято решение назвать игру более броско — Mortal Kombat. При этом от идеи с логотипом отказываться не стали: уж больно стильным он выглядел даже на набросках. Тем более что у гендиректора Midway Games, где работали авторы, была замечательная золотая статуя дракона, которую можно было в деталях срисовать.
Та самая золотая статуя дракона в Midway Games
Я думал о создании логотипа, представляющего вымышленный турнир, а также обозначить игру символом. Что-то в духе буквы S Супермена или символа летучей мыши Бэтмена. В итоге таким символом стал дракон.
Первые несколько игр разработчики поворачивали дракона то в одну, то в другую сторону. Однако впоследствии авторы сделали выбор в пользу взгляда вправо — это было необходимо для регистрации торговой марки. С тех пор геймеры уже около 25 лет наблюдают один и тот же привычный логотип дракона с разным фоном на заднем плане.
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