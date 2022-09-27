Microsoft запретила обновлять Windows 11 в России

По информации газеты «Известия», Microsoft заблокировала россиянам возможность обновлять Windows 11. Обойти это ограничение можно с помощью VPN, однако напрямую, без сторонних программ, сделать это не получится.
Microsoft заблокировала в России последнее обновление под номером 22H2 для операционной системы Windows 11. Апдейт призван улучшить меню «Проводник», внести изменения в интерфейс и многое другое. Эксперты «Известий» попытались установить обновление, но ничего не получилось. У некоторых пользователей обновления всё ещё приходят, поэтому степень запрета неизвестна.
Также, по мнению экспертов, ограничения со стороны Microsoft могут привести к тому, что пользователи начнут использовать отечественные ОС. К примеру, Astra Linux или «Ред ОС».
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