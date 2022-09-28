Источник: Хью Джекман сыграет Росомаху в шестых «Мстителях»

На вчерашнюю новость о том, что Хью Джекман сыграет Росомаху в третьей части «Дэдпула», обратил внимание известный инсайдер Даниэль Рихтман, который неоднократно сливал различную информацию о фильмах и сериалах Marvel.

По его словам, Хью Джекман также сыграет Росомаху и в шестой части «Мстителей» с подзаголовком «Секретные войны». Официально об этом ещё не объявляли.

Это звучит вполне логично, поскольку Marvel Studios вряд ли бы стала возвращать Хью Джекмана к роли Росомахи лишь для одного проекта. К тому же сам Росомаха принимал участие в Секретных войнах в комиксах, поэтому его появление в фильме вполне вероятно.

«Дэдпул 3» с Райаном Рейнольдсом в главной роли выйдет 6 сентября 2024 года. Режиссёром картины числится Шон Леви.