Источник: Хью Джекман сыграет Росомаху в шестых «Мстителях»
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На вчерашнюю новость о том, что Хью Джекман сыграет Росомаху в третьей части «Дэдпула», обратил внимание известный инсайдер Даниэль Рихтман, который неоднократно сливал различную информацию о фильмах и сериалах Marvel.
По его словам, Хью Джекман также сыграет Росомаху и в шестой части «Мстителей» с подзаголовком «Секретные войны». Официально об этом ещё не объявляли.
Это звучит вполне логично, поскольку Marvel Studios вряд ли бы стала возвращать Хью Джекмана к роли Росомахи лишь для одного проекта. К тому же сам Росомаха принимал участие в Секретных войнах в комиксах, поэтому его появление в фильме вполне вероятно.
«Дэдпул 3» с Райаном Рейнольдсом в главной роли выйдет 6 сентября 2024 года. Режиссёром картины числится Шон Леви.
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