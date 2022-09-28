Создатель PUBG рассказал об интеграции NFT в своей новой игре Artemis

Создатель популярной королевской битвы PUBG Брендан Грин раскрыл несколько новых подробностей о своём проекте Artemis. Это игра-метавселенная с открытым исходным кодом, в которой будет NFT.

Artemis подарит людям много веселья, удовольствия и увлекательных механик. Неважно, будет ли она называться метавселенной или как-то по-другому. Мне всё равно, как люди хотят называть мой проект.

По словам Грина, Artemis — это мир, в котором игроки смогут творить, и им необходимо фиксировать право собственности на создаваемый контент. Поэтому NFT — это хороший способ монетизировать свои творения. Разработчик заявил, что он с коллегами создаёт цифровое пространство, где будет работать полноценная экономическая система, чтобы у пользователей была возможность создавать контент, на котором можно будет зарабатывать.

Брендан Грин покинул команду разработчиков PUBG в 2019 году. Позже он основал в Амстердаме компанию PlayerUnknown Productions, главный проект которой — Artemis.