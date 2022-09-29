Фото: ураган «Иэн» на впечатляющих кадрах из Microsoft Flight Simulator

Прямо сейчас в США и в её окрестностях бушует ураган «Иэн», к утру 29 сентября он достиг пятой категории по шкале ураганных ветров и обесточил почти всю территорию Кубы. Прямо сейчас он направляется в сторону Флориды. Скорость порывов ветра в эпицентре урагана уже достигла невероятных 249 километров в час. Эксперты отмечают, что ущерб экономике США от урагана составит более $ 45 млрд, однако точные прогнозы пока строить рано.

Тем временем обычные игроки решили взглянуть на катаклизм изнутри. Для этого им понадобилось всего лишь запустить Microsoft Flight Simulator, которая симулирует погоду в реальном времени на основе сервиса Meteoblue. В подсайте игры на Reddit геймеры публикуют сотни скриншотов и десятки видео о том, насколько впечатляющим выглядит «Иэн» даже в авиасимуляторе Microsoft.