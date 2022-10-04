В Genshin Impact изменят цены на предметы, но Россию это может не коснуться

Авторы Genshin Impact из miHoYo сделали анонс на официальном сайте HoYoLab. Разработчики решили изменить цены на внутриигровые предметы. Будут цены повышены или понижены, неизвестно.

Создатели игры объяснили это недавними изменениями в ценовой политике платформы. Цены скорректируют для игроков в Чили, Египте, Японии, Малайзии, Пакистане, Польше, Южной Корее, Швеции, Вьетнаме и еврозоне. Примечательно, что в списке нет России и США. Возможно, изменения цен не затронут эти страны.

Также разработчики предупредили о возможной задержке с отображением цен во внутриигровом магазине.

Ранее HoYoverse выпустила трогательное видео, в котором фанаты Genshin Impact поделились различными историями о влиянии игры на их жизнь.