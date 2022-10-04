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Microsoft: вот почему от сделки с Activision Blizzard выиграет вся игровая индустрия

Microsoft: вот почему от сделки с Activision Blizzard выиграет вся игровая индустрия
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На своём официальном сайте Microsoft открыла страницу, посвящённую покупке Activision Blizzard. В ней компания Сатьи Наделлы объяснила все прелести будущей сделки абсолютно для всех игроков на рынке.

Преимущества сделки Microsoft и Activision Blizzard

  • Преимущества для игроков. Microsoft заявляет, что под её руководством Activision Blizzard начнёт выпускать больше игр для ПК, консолей и мобильных устройств. Кроме того, геймеры смогут выбирать: играть по подписке или купить тот или иной тайтл.
  • Преимущества для разработчиков. Ещё больше способов представить игры большему количеству игроков благодаря поддержке, инвестициям и лучшему доступу к игрокам. Разработчикам также обещают более высокий доход благодаря собственным магазинам приложений.
  • Преимущества для игровой индустрии. После приобретения Microsoft обещает обратить пристальное внимание на мобильную индустрию, «где доминирует всего несколько крупных игроков». Также корпорация сможет противостоять Sony и Nintendo, которых называет более весомыми представителями индустрии.

Если сделку за $ 68,7 млрд одобрят крупные регуляторы в Европе, Великобритании и США, то поглощение завершится до конца июня 2023 года.

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