Microsoft: вот почему от сделки с Activision Blizzard выиграет вся игровая индустрия

На своём официальном сайте Microsoft открыла страницу, посвящённую покупке Activision Blizzard. В ней компания Сатьи Наделлы объяснила все прелести будущей сделки абсолютно для всех игроков на рынке.

Преимущества сделки Microsoft и Activision Blizzard

Преимущества для игроков . Microsoft заявляет, что под её руководством Activision Blizzard начнёт выпускать больше игр для ПК, консолей и мобильных устройств. Кроме того, геймеры смогут выбирать: играть по подписке или купить тот или иной тайтл.

. Microsoft заявляет, что под её руководством Activision Blizzard начнёт выпускать больше игр для ПК, консолей и мобильных устройств. Кроме того, геймеры смогут выбирать: играть по подписке или купить тот или иной тайтл. Преимущества для разработчиков . Ещё больше способов представить игры большему количеству игроков благодаря поддержке, инвестициям и лучшему доступу к игрокам. Разработчикам также обещают более высокий доход благодаря собственным магазинам приложений.

. Ещё больше способов представить игры большему количеству игроков благодаря поддержке, инвестициям и лучшему доступу к игрокам. Разработчикам также обещают более высокий доход благодаря собственным магазинам приложений. Преимущества для игровой индустрии. После приобретения Microsoft обещает обратить пристальное внимание на мобильную индустрию, «где доминирует всего несколько крупных игроков». Также корпорация сможет противостоять Sony и Nintendo, которых называет более весомыми представителями индустрии.

Если сделку за $ 68,7 млрд одобрят крупные регуляторы в Европе, Великобритании и США, то поглощение завершится до конца июня 2023 года.