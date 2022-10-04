Valve снизила стоимость Battle Pass для Dota 2 и дополнительных уровней к нему

Компания Valve скорректировала региональные цены на внутриигровой предмет Battle Pass для Dota 2. В результате стоимость боевого пропуска The International 2022 и уровней к нему в российских рублях была снижена.

Неизменной осталась только цена стандартного Battle Pass 2022, все остальные были немного снижены.

Новые цены TI11 Battle Pass для Dota 2: