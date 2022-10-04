Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Valve снизила стоимость Battle Pass для Dota 2 и дополнительных уровней к нему

Valve снизила стоимость Battle Pass для Dota 2 и дополнительных уровней к нему
Комментарии

Компания Valve скорректировала региональные цены на внутриигровой предмет Battle Pass для Dota 2. В результате стоимость боевого пропуска The International 2022 и уровней к нему в российских рублях была снижена.

Неизменной осталась только цена стандартного Battle Pass 2022, все остальные были немного снижены.

Новые цены TI11 Battle Pass для Dota 2:

  • Battle Pass 1-го уровня — 385 рублей (без изменений);
  • Battle Pass 50-го уровня — 1700 рублей (раньше — 1830 рублей);
  • Battle Pass 100-го уровня — 2610 рублей (раньше — 2820 рублей);
  • Battle Pass в подарок другу из Steam — 580 рублей (раньше — 625 рублей);
  • 5 дополнительных уровней к Battle Pass — 145 рублей (раньше — 162 рубля);
  • 11 дополнительных уровней к Battle Pass — 290 рублей (раньше — 312 рублей);
  • 24 дополнительных уровня к Battle Pass — 580 рублей (раньше — 625 рублей).
Как купить боевой пропуск для Dota 2 в России — рассказываем в деталях Как купить боевой пропуск для Dota 2 в России — рассказываем в деталях
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022