Карточный инди-хит Inscryption выйдет и на Nintendo Switch

Похоже, разработчики карточного инди-хита Inscryption готовятся выпустить игру и на Nintendo Switch. Проекту выдали возрастной рейтинг организации PEGI и ESRB.

Inscryption ранее вышла на ПК, PS4 и PS5. Судя по сайту PEGI, на котором Nintendo Switch была зарегистрирована 1 октября, авторы уже скоро должны анонсировать карточный тайтл для выхода на консоли Nintendo.

Inscryption сложно отнести к какому-то одному жанру. Сами авторы описывают свою игру как карточную адвенчуру, в которой сочетаются элементы «рогалика», квеста, хоррора и многого другого. На популярность Inscryption повлияли также ютуберы и стримеры.

В Steam у тайтла 97% положительных отзывов — аудитории игра явно пришлась по вкусу, как и критикам.