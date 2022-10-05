Карточный инди-хит Inscryption выйдет и на Nintendo Switch
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Похоже, разработчики карточного инди-хита Inscryption готовятся выпустить игру и на Nintendo Switch. Проекту выдали возрастной рейтинг организации PEGI и ESRB.
Inscryption ранее вышла на ПК, PS4 и PS5. Судя по сайту PEGI, на котором Nintendo Switch была зарегистрирована 1 октября, авторы уже скоро должны анонсировать карточный тайтл для выхода на консоли Nintendo.
Inscryption сложно отнести к какому-то одному жанру. Сами авторы описывают свою игру как карточную адвенчуру, в которой сочетаются элементы «рогалика», квеста, хоррора и многого другого. На популярность Inscryption повлияли также ютуберы и стримеры.
В Steam у тайтла 97% положительных отзывов — аудитории игра явно пришлась по вкусу, как и критикам.
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