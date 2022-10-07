Эль Фаннинг официально появится в новой игре Хидео Кодзимы. Хоррор или Death Stranding 2?

Известная молодая актриса Эль Фаннинг официально появится в следующей игре Хидео Кодзимы, что стало известно из нового постера проекта Kojima Productions. Картину показали на проходящем сейчас PAX Aus.

Теперь на постере «Кто я?» видно актрису, а в правой части экрана напрямую написано имя девушки. Вдобавок снизу изображен неизвестный ярлык — там будто бы два больших моста. Всё это больше всего походит на Death Stranding 2 — игра в разработке, что уже пару раз подтвердил Норман Ридус. На связь с сиквелом также намекают вертикальные полоски по всему экрану.

Однако Хидео Кодзима также работает над хоррором для Microsoft, который создают с применением облачных технологий. О нём, правда, ничего неизвестно.