Эль Фаннинг официально появится в новой игре Хидео Кодзимы. Хоррор или Death Stranding 2?
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Известная молодая актриса Эль Фаннинг официально появится в следующей игре Хидео Кодзимы, что стало известно из нового постера проекта Kojima Productions. Картину показали на проходящем сейчас PAX Aus.
Теперь на постере «Кто я?» видно актрису, а в правой части экрана напрямую написано имя девушки. Вдобавок снизу изображен неизвестный ярлык — там будто бы два больших моста. Всё это больше всего походит на Death Stranding 2 — игра в разработке, что уже пару раз подтвердил Норман Ридус. На связь с сиквелом также намекают вертикальные полоски по всему экрану.
Однако Хидео Кодзима также работает над хоррором для Microsoft, который создают с применением облачных технологий. О нём, правда, ничего неизвестно.
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