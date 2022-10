В No Man's Sky исследовать бескрайний космос стало ещё интереснее

Hello Games выпустила для No Man's Sky патч 4.0. Вместе с его релизом игра вышла на Nintendo Switch. Ранее симулятор исследователя космоса был доступен только на ПК и стационарных консолях.

Апдейт привнёс в игру не так много контента, как прошлые патчи. Но он улучшил многие механики и системы. Например, авторы улучшили интерфейс, доработали крафтинг, повысили максимальный уровень пользователя и добавили режим с упором не в привычное собирательство, а в исследование мира. В общей сложности патч добавил в No Man's Sky более сотни изменений.

Hello Games изначально выпустила No Man's Sky в 2016 году на PlayStation 4 и ПК. В 2018-м игра добралась до Xbox One. Она также доступна на консолях нового поколения по обратной совместимости. На старте проект приняли прохладно из-за плохой оптимизации и багов. Но со временем тайтл доработали, и многие игроки его полюбили.