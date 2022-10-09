Virtus.pro извинилась за результаты на The International 2022, хотя вышла в верхнюю сетку

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro извинился перед болельщиками состава по Dota 2, который в эти дни принимает участие в предварительной стадии The International 2022.

По итогам группового этапа Last Chance Qualifier «мишки» выиграли пять карт из десяти и вышли в верхнюю сетку плей-офф, но показывали нестабильную игру и часто совершали грубые ошибки.

Клуб взял вину на себя, рассказав, что смена руководителя клуба и логистические проблемы не позволили как следует подготовиться к главному турниру года.

В защиту игроков хотим сказать, что они выкладываются на полную. В сложившейся ситуации никто не смог бы сделать большего, чем они. Им как никогда нужна ваша поддержка!



Сложный процесс смены владения клубом и логистические сложности привели к ряду проблем в организации тренировочного процесса. В результате парни были вынуждены начать играть без необходимой подготовки, прогрессируя по ходу турнира. Приносим извинения за подобные недоработки со стороны клуба. Мы сделаем все необходимые выводы.

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