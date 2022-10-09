Хидео Кодзима использовал конструктор LEGO при создании Metal Gear Solid

После просмотра одного из летсплеев по Metal Gear Solid Хидео Кодзима поддался ностальгическим чувствам и решил раскрыть в «Твиттере» несколько любопытных фактов о создании культовой игры.
Во время разработки Кодзима активно использовал диктофон — он наговаривал в него все идеи, которые приходили ему во время прогулок, по дороге на работу и в поездах. А благодаря новой в конце 90-х возможности отрисовывать трёхмерное пространство и объекты Хидео смог визуализировать и реализовать массу задумок, которые было невозможно добавить в двухмерные выпуски Metal Gear.
Кодзима также сам рисовал на бумаге карты и уровни. Структуру базы Shadow Moses он полностью спроектировал карандашом. Для более подробного создания уровней Хидео прибегнул к конструктору LEGO и видеокамере — с их помощью автор продумал каждую локацию.
В какой-то момент у меня кончились детальки, поэтому коллеги подарили мне дополнительный запас на день рождения.
По словам Кодзимы, он и подумать не мог, что вышедшая 24 года назад Metal Gear Solid станет настолько популярной и любимой игроками.
Metal Gear Solid вышла на первой PlayStation 3 сентября 1998 года. В своё время игра поражала кинематографичной подачей сюжета и геймплея.
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