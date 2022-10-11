Вышел зрелищный релизный трейлер Mario + Rabbids Sparks of Hope
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Разработчики экшен-адвенчуры Mario + Rabbids Sparks of Hope опубликовали кинематографический релизный трейлер игры. В ролике показали ключевых персонажей и сражение Марио, Пич, Боузера и кроликов против загадочных существ.
По сюжету игры миры Марио и Кроликов соприкоснулись и породили опасное существо — Курсу, которая хочет поглотить обе вселенные. Для захвата миров она отправила своих подопечных, миньонов, а Марио и Кроликам предстоит спасти свои вселенные.
Известно, что тайтл получит три дополнения, одно из которых посвятят Рэйману — знакомому любителям платформеров герою серии Rayman. Дата его выхода пока что не разглашается.
Релиз игры состоится 20 октября только на Nintendo Switch. В игре будет поддержка русского языка.
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