Вышел зрелищный релизный трейлер Mario + Rabbids Sparks of Hope

Разработчики экшен-адвенчуры Mario + Rabbids Sparks of Hope опубликовали кинематографический релизный трейлер игры. В ролике показали ключевых персонажей и сражение Марио, Пич, Боузера и кроликов против загадочных существ.

По сюжету игры миры Марио и Кроликов соприкоснулись и породили опасное существо — Курсу, которая хочет поглотить обе вселенные. Для захвата миров она отправила своих подопечных, миньонов, а Марио и Кроликам предстоит спасти свои вселенные.



Известно, что тайтл получит три дополнения, одно из которых посвятят Рэйману — знакомому любителям платформеров герою серии Rayman. Дата его выхода пока что не разглашается.

Релиз игры состоится 20 октября только на Nintendo Switch. В игре будет поддержка русского языка.