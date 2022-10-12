Игры с новыми драйверами NVIDIA стали работать до 25% быстрее
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NVIDIA выпустила новые драйверы для своих видеокарт, которые значительно улучшили работу множества игр на базе DirectX 12. Причём это коснулось всех разрешений — от 1080р до 4К.
По словам разработчиков, этого удалось достигнуть благодаря оптимизации компиляции шейдеров, снижения нагрузки на процессор и ручного изменения профилей некоторых игр. Большая часть улучшений наблюдается в играх, где ограничением выступал именно процессор.
Улучшение в 1080р
- Assassin’s Creed Valhalla — улучшение до 25%
- Cyberpunk 2077 — улучшение до 20%
- Red Dead Redemption 2 — улучшение до 7%
- Battlefield 2042 — улучшение до 7%
- Shadow of the Tomb Raider — улучшение до 5%
- Borderlands 3 — улучшение до 8%
- Forza Horizon 5 — улучшение до 8%
- The Division 2 — улучшение до 5%
- Horizon Zero Dawn — улучшение до 8%
Улучшение в 1440р
- Far Cry 6 — улучшение до 5%
- Watch Dogs: Legion — улучшение до 9%
Улучшение в 4К
- Call of Duty: Vanguard — улучшение до 12%
- Control — улучшение до 6%
- F1 22 — улучшение до 17%.
Вдобавок драйверы добавляют поддержку RTX 4090 и DLSS 3 в «Человека-паука» и Bright Memory: Infinite. Скачать прошивку 522.25 можно на сайте NVIDIA или в GeForce Experience на ПК.
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