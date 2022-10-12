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Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 и другие игры теперь куда лучше работают на видеокартах NVIDIA

Игры с новыми драйверами NVIDIA стали работать до 25% быстрее
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NVIDIA выпустила новые драйверы для своих видеокарт, которые значительно улучшили работу множества игр на базе DirectX 12. Причём это коснулось всех разрешений — от 1080р до 4К.

По словам разработчиков, этого удалось достигнуть благодаря оптимизации компиляции шейдеров, снижения нагрузки на процессор и ручного изменения профилей некоторых игр. Большая часть улучшений наблюдается в играх, где ограничением выступал именно процессор.

Улучшение в 1080р

  • Assassin’s Creed Valhalla — улучшение до 25%
  • Cyberpunk 2077 — улучшение до 20%
  • Red Dead Redemption 2 — улучшение до 7%
  • Battlefield 2042 — улучшение до 7%
  • Shadow of the Tomb Raider — улучшение до 5%
  • Borderlands 3 — улучшение до 8%
  • Forza Horizon 5 — улучшение до 8%
  • The Division 2 — улучшение до 5%
  • Horizon Zero Dawn — улучшение до 8%

Улучшение в 1440р

  • Far Cry 6 — улучшение до 5%
  • Watch Dogs: Legion — улучшение до 9%

Улучшение в 4К

  • Call of Duty: Vanguard — улучшение до 12%
  • Control — улучшение до 6%
  • F1 22 — улучшение до 17%.

Вдобавок драйверы добавляют поддержку RTX 4090 и DLSS 3 в «Человека-паука» и Bright Memory: Infinite. Скачать прошивку 522.25 можно на сайте NVIDIA или в GeForce Experience на ПК.

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