Умер актёр Робби Колтрейн, Хагрид из «Гарри Поттера»

Шотландский актёр Робби Колтрейн, наиболее известный по роли Хагрида в киноцикле «Гарри Поттер», скончался в возрасте 72 лет. Он умер в больнице недалеко от своего дома в Ларберте, Шотландия. Знаменитый артист последние два года своей жизни тяжело болел.
Роберт добился популярности благодаря роли полувеликана-полуволшебника Рубеуса Хагрида в киносаге «Гарри Поттер». Он также блистал в картинах «Ван Хельсинг», «Двенадцать друзей Оушена», «И целого мира мало» и в ряде других. А за роль в детективном сериале «Метод Крекера» он три раза подряд выигрывал премию BAFTA за лучшую мужскую роль.
Помимо основных фильмов о Гарри Поттере, Колтрейн принял участие в спецэпизоде «Гарри Поттера», который вышел 1 января этого года в честь 20-летия кинофраншизы. В нём актёры рассказали о процессе создания кинофраншизы, поделились забавными историями, а также вновь прошлись по оригинальным декорациям школьного замка.
- 14 октября 2022
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