Спецэпизод «Гарри Поттера» к 20-летию вышел

Долгожданный спецэпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс» уже доступен на площадке онлайн-кинотеатра «Амедиатека». Вскоре он появится на «Кинопоиске».
Об этом компания сообщила в своих соцсетях. Спецвыпуск озвучили на русский язык артисты дубляжа из оригинальных фильмов.
В спецэпизоде актёры расскажут о процессе создания «Гарри Поттера и Философского камня», поделятся забавными историями, а также побывают в оригинальных декорациях школьного замка. Помимо исполнителей ролей Гарри, Рона и Гермионы, в спецвыпуске будут почти все основные артисты франшизы.
В данный момент эпизод доступен подписчикам «Амедиатеки». Чуть позже он появится по подписке «Плюс Мульти с Амедиатекой» в «Кинопоиск HD».
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 1 января 2022
-
12:42
- 31 декабря 2021
-
18:55
-
18:30
-
17:50
-
17:15
-
16:30
-
15:38
-
15:02
-
15:01
-
14:01
-
13:35
-
13:13
-
12:20
- 30 декабря 2021
-
19:46
-
19:00
-
18:02
-
16:51
-
14:59
-
14:23
-
13:45
-
13:43
-
13:16
-
13:03
-
12:05
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:05
-
09:33
-
09:09
-
08:50
-
08:21
- 29 декабря 2021
-
21:14
-
20:49
-
19:51