Спецэпизод «Гарри Поттера» к 20-летию вышел

Долгожданный спецэпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс» уже доступен на площадке онлайн-кинотеатра «Амедиатека». Вскоре он появится на «Кинопоиске».

Об этом компания сообщила в своих соцсетях. Спецвыпуск озвучили на русский язык артисты дубляжа из оригинальных фильмов.

В спецэпизоде актёры расскажут о процессе создания «Гарри Поттера и Философского камня», поделятся забавными историями, а также побывают в оригинальных декорациях школьного замка. Помимо исполнителей ролей Гарри, Рона и Гермионы, в спецвыпуске будут почти все основные артисты франшизы.

В данный момент эпизод доступен подписчикам «Амедиатеки». Чуть позже он появится по подписке «Плюс Мульти с Амедиатекой» в «Кинопоиск HD».

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