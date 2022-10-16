BetBoom и Hokori поделили очки в матче группового этапа The International 2022

Российская команда BetBoom Team не смогла довести дело до победы в матче 4-го тура группы А на The International 2022 — после победы над Hokori в первом сете вторая игра осталась за соперниками из Перу.

Как и в первой встрече, Hokori смогла захватить минимальное преимущество в начале игры, но упустила его за счёт ошибок в мид-гейме. У BetBoom Team была неплохая возможность победить, но пятёрка Никиты Daxak Кузьмина плохо провела решающее сражение и упустила инициативу.

Следующий матч BetBoom проведёт с BOOM Esports из Юго-Восточной Азии. Начало запланировано на 11:00 мск.

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