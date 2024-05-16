Уэсли Снайпс отреагировал на слухи о своём возвращении к роли Блэйда в Marvel

В последнее время ходит всё больше слухов о том, что актёр Уэсли Снайпс подписал контракт с Disney на возвращение к роли Блэйда в будущих проектах. На слухи наконец-то отреагировал сам актёр, притом сделал это в комичной форме.

Он оставил лишь одну фразу в качестве комментария.

Что-о-о-о-?

Фото: X (ранее Twitter)

В июне 2022 года Снайпс дал интервью, в котором рассказал, что хотел бы вернуться к роли Блэйда, однако боссы Marcel Studios с ним не связывались.

Также стоит помнить, что в работе находится новый «Блэйд» с Махершалой Али в главной роли. Это значит, что основным Блэйдом в киновселенной не станет персонаж Снайпса. Вероятно, его вернут в качестве камео в одной из будущих частей «Мстителей».

Снайпс сыграл Блэйда в трилогии «Блэйд», выходящей с 1998 по 2004 год.