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Уэсли Снайпс отреагировал на слухи о своём возвращении к роли Блэйда в Marvel

Уэсли Снайпс отреагировал на слухи о своём возвращении к роли Блэйда в Marvel
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В последнее время ходит всё больше слухов о том, что актёр Уэсли Снайпс подписал контракт с Disney на возвращение к роли Блэйда в будущих проектах. На слухи наконец-то отреагировал сам актёр, притом сделал это в комичной форме.

Он оставил лишь одну фразу в качестве комментария.

Что-о-о-о-?

Фото: X (ранее Twitter)

В июне 2022 года Снайпс дал интервью, в котором рассказал, что хотел бы вернуться к роли Блэйда, однако боссы Marcel Studios с ним не связывались.

Также стоит помнить, что в работе находится новый «Блэйд» с Махершалой Али в главной роли. Это значит, что основным Блэйдом в киновселенной не станет персонаж Снайпса. Вероятно, его вернут в качестве камео в одной из будущих частей «Мстителей».

Снайпс сыграл Блэйда в трилогии «Блэйд», выходящей с 1998 по 2004 год.

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