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Сериал «Камера Мотор» Сергея Жукова продлён на второй сезон

Сериал «Камера Мотор» Сергея Жукова продлён на второй сезон
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ТНТ сообщил изданию «Газета.Ru» о продлении сериала «Камера Мотор» на второй сезон. Производство, по словам одного из создателей шоу Сергея Жукова, стартует летом.

Жуков также отметил, что съёмочный процесс «занимает большое количество времени».

Но нужно понимать, что съёмки занимают большое количество времени и это, как всегда, летнее время. Получается, у нас есть конкретный период, в который надо попасть.

В центре сюжета оказывается парень Коля Виденин, который работает в видеосалоне. Один раз он поставил школьникам вместо мультфильма кино для взрослых, за что попал на год в колонию-поселение. Здесь ему приказывают снимать ремейки культовых мировых кинохитов: «Терминатора», «Индиану Джонса» и другие.

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