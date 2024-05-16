Disney хочет, чтобы Остин Батлер снялся в новых «Пиратах Карибского моря» — СМИ

По данным источников издания The DisInsider, Остин Батлер, сыгравший в недавней «Дюне 2», может получить главную роль в новых «Пиратах Карибского моря».

Сам Батлер не подтверждал информацию. Крупные СМИ пока что тоже никак не отреагировали на новость.

Крейг Мейзин ранее подтвердил, что он писал сценарий в соавторстве с автором оригинального сценария «Пиратов Карибского моря» Тедом Эллиотом. К этому проекту по-прежнему не прикреплён режиссёр.

Ранее в интервью изданию CBR продюсер Джерри Брукхаймер рассказал, что новая часть «Пиратов Карибского моря» перезапустит франшизу с нуля. Для зрителей якобы готовили абсолютно новых героев, при этом ходили слухи, что Disney рассматривает возвращение Джонни Деппа к Джеку Воробью, но уже не на главную роль.